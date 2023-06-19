Merkezefendi Halk Ekmek Büfeleri Sayısı 15'e Yükseldi

Merkezefendi Belediyesi, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Merkezefendi Halk Ekmek büfelerinin sayısını 15'e yükseltti.

Merkezefendi Belediyesi'nin hem ekonomik hem de kaliteli ekmek tüketimine destek olabilmek amacıyla hayata geçirdiği Merkezefendi Halk Ekmek, vatandaşlar tarafından ilgi ve talep görmeye devam ediyor. TOKİ Kayaköy Konutları'na konulan büfe ile Merkezefendi Halk Ekmek büfelerinin sayısı 15' yükseldi.

Sabah saat 07.00'den itibaren vatandaşlara hizmet vermeye başlayan büfelerde ekmek 3 TL'den satılıyor.