Merkezefendi Belediyesi'nin Mama Üretim Makineleri Türkiye genelinde satışa sunuldu

Merkezefendi Belediyesi Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi'nde üretilen 'Mama Üretim Makineleri'nin satışı, Türkiye'nin 17 farklı noktasına gerçekleştirildi. Bu satışlar ile belediye bütçesine ciddi bir katkı sağlanıyor.

Merkezefendi Belediyesi Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi'nde üretilen Mama Üretim Makineleri'nin satışı, bugüne kadar Türkiye'nin 17 farklı noktasına gerçekleştirildi. Başkan Doğan, "Üreten, ürettikçe kazanan, kazandıkça da ilçemize her alanda hizmet eden marka bir belediye olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi, üretimini gerçekleştirdiği 'Mama Üretim Makineleri'ni, Türkiye'nin dört bir yanındaki belediyelere satışını gerçekleştirmeye tüm hızıyla devam ediyor. Geçen yıl üretimi başlatılan makinelerin satışları ile gelir elde edilerek belediye bütçesine ciddi bir katkı sağlanıyor. Merkezefendi Belediyesi Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi'nde üretilen makineler şu ana kadar Türkiye'nin 17 farklı noktasına teslim edildi. Türkiye'nin dört bir yanına ulaşan makineler şu ana kadar; Turgutlu Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Cide Belediyesi, Kepez Belediyesi, Dazkırı Belediyesi, Yüreğir Belediyesi, Mudanya Belediyesi, Seyhan Belediyesi, Datça Belediyesi, Kumluca Belediyesi, Ünye Belediyesi, Bilecik Belediyesi, Safranbolu Belediyesi, Çorlu Belediyesi, Yenişehir Belediyesi, Honaz Belediyesi ve Merkezefendi Pet Kafe Mama Üretim Tesisine teslim edildi.

2019 yılından bu yana üretim odaklı çalıştıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendi'deki her canlı bizim için çok kıymetli. Bu anlayış ile geçen yıl üretimine başladığımız 'Mama Üretim Makineleri'ni ülkemiz geneline yaymaya devam ediyoruz. Bu satışlar ile gelir elde ederek belediyemize katma değer sağlamayı hedefliyoruz. Üreten, ürettikçe kazanan, kazandıkça da ilçemize her alanda hizmet eden marka bir belediye olmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm Türkiye' için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ