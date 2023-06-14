Merkezefendi Belediyesi'nin Kadın Üreticilere Destek Projesi

Merkezefendi Belediyesi ve Good4Trust iş birliğiyle hayata geçirilen Merkez Çarşısı'nda kadın üreticiler satış yapıyor. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, dijital dünyaya açılan e-ticaret sitemiz için başvuruların devam ettiğini belirtti.

Merkezefendi Belediyesi'nin yerel ekonomiyi canlandırmak amacıyla Good4Trust iş birliyle hayata geçirdiği Merkez Çarşısı'nda kadın üreticiler satış yapıyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Dijital dünyaya açılan e-ticaret sitemiz için başvurular devam ediyor" dedi.

Girişimci kadınlara desteğini sürdüren Merkezefendi Belediyesi ve Good4Trust iş birliğinde hayata geçirilen Merkez Çarşısı'nda girişimci kadınların çalışma hayatına katılması, daha aktif rol alması ve esnafın dijital dünyaya ayak uydurması hedefleniyor. Başvuruların devam ettiği Merkez Çarşısı'da, üreticilere internet sitesi üzerinden nasıl satış yapabilecekleri, ürün pazarlama, sosyal medyanın etkin kullanılması, tasarım ve fotoğraf çekimi konusunda çevrim içi toplantılar ve dersler veriliyor.

Girişimci kadınların hayallerini gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Doğan, yerel ekonomiye, esnafa, kadın üreticilere ve girişimcilere her zaman destek olacaklarını belirtti. Başkan Doğan, şunları söyledi:

"Merkez Çarşısı ile kadınlarımızın dijital dünyaya olan yollarını açtık. Üreticilerimiz, bu e-ticaret sitemizde ürünlerini kolaylıkla satabiliyor. Birbirinden farklı birçok ürünün yer aldığı Merkez Çarşısı'ndaki üreticilerimize her türlü desteği sağlamaya devam ediyoruz. Bu projemizi hayata geçirdiğimiz için son derece memnunuz. Cesaretini göstererek üye olan kadınlarımıza teşekkür ediyor, bol kazançlar diliyorum."