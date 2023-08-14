Merkezefendi Belediyesi Kırsal Kalkınma Eylem Planı ile 2 Milyon Kilogram Sebze Üretti

Merkezefendi Belediyesi tarafından gerçekleştirilen fide desteği ile 2 milyon 60 bin kilogram doğal ve kaliteli sebze üretildi. Çiftçilere sağlanan destekle 20 milyon lira katkı sağlandı.

Merkezefendi Belediyesi Kırsal Kalkınma Eylem Planı dahilinde gerçekleştirilen fide desteği ile 2 milyon 60 bin kilogram doğal ve kaliteli sebze üretildi.

Üreten bir ilçe hedefi ile faaliyetlerini sürdüren Merkezefendi Belediyesi, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi tarafından üretime katkı sağlamak için oluşturulan Kırsal Kalkınma Eylem Planı ile çiftçilere; 2020 yılında 130 bin adet, 2021 yılında 200 bin adet ve 2022 yılında da 300 bin adet ve 2023 yılında 400 bin adet fide hibe edildi. Toplamda 1 milyon 30 bin adet fidenin toprakla buluşması sonucunda 2 milyon 60 bin kilogram mahsul elde edildi.

20 milyon lira çiftçinin cebinde kaldı

Üzerlik, Kumkısık, Yeşilyayla, Çeltikçi, Altındere, Salihağa, Aşağışamlı, Başkarcı, Bereketler, Hallaçlar, Hisar, Kadılar ve Eskihisar Mahallelerindeki üreticilere domates, biber, patlıcan ve salatalık fideleri hibe edildi. 4 yıldır sağlanan destek ile girdi maliyetlerinin arttığı zorlu ekonomik süreçte çiftçinin bütçesine 20 milyon TL katkıda bulunuldu.

"Ürettikçe kazanan bir Merkezefendi"

Tarım anlamında üreticilerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "2020 yılından bu yana üreticilerimize hibe etmiş olduğumuz fideler ile ilçemizin üretim artışını ve yerel ekonomiyi canlandırıyoruz. Çiftçilerimiz fidelerle hem üretiyor hem kazanıyor. Sağlamış olduğumuz destek ile de bütçelerine katkıda bulunuyoruz. Hemşehrilerimiz de taze ve sağlıklı ürünleri tüketiyor. Bizler Merkezefendi Belediyesi olarak üretmeye devam eden çiftçilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Üreten, ürettikçe kazanan bir ilçe hedefi ile çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ