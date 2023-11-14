Merkezefendi Belediyesi Kadın Üreticilere Hayvan ve Yem Desteği Sağlayacak

Merkezefendi Belediyesi kadın üreticilere 'Kırsal Kalkınma Eylem Planı' ile üçüncü kez küçükbaş hayvan ve yem desteğinde bulunacak. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Yerel kalkınmayı güçlendirecek hizmetlerimizle kadın üreticilerimizin her zaman yanındayız" dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile Merkezefendi Belediyesi kadın üreticilerin yanında olmaya devam ediyor. 'Kırsal Kalkınma Eylem Planı' dahilinde kadın üreticilere bu yıl da '5 Koyun, 1 Koç ve 6 Aylık Yem' desteği sağlanacak. Altındere, Yeşilyayla, Kumkısık, Üzerlik, Çeltikçi, Salihağa ve Aşağışamlı Mahallelerine ilave olarak tarım ve hayvancılığın yoğun yapıldığı, geçtiğimiz günlerde de selden etkilenen Eskihisar Mahallelerinde ikamet eden kadın üreticilere gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda, TARSİM sigortalı merinos ve merinos melezi 5 adet koyun, 1 adet koç ve 6 aylık yem başvuru sahiplerine teslim edilecek.

Yerel üreticilerin yanında olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Kırsal Kalkınma Eylem Planı dahilinde 5 koyun, 1 koç ve 6 aylık yem desteği projemizin bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceğiz. Yerel kalkınmayı hızlandıracak ve güçlendirecek hizmetlerimiz ile kadın üreticilerimizin her zaman yanındayız. Köyden mahalleye dönen ve hayvancılık ile geçimini sağlayan ya da sağlamak isteyen kadın üreticilerimize koyun, koç ve yem desteği sağlayacağız. Gerçekleştireceğimiz kura çekimi ile kadın üreticilerimizin yüzünü güldüreceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ