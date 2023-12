Merkezefendi Belediyesi Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali Başlıyor

Merkezefendi Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği 'Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali' önümüzdeki hafta başlıyor. Başkan Doğan, "Üç gün boyunca dolu dolu geçecek olan festivalimizde buluşalım" dedi.

İlçe genelindeki çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Merkezefendi Belediyesi, girişimci kadınlara destek olmayı sürdürüyor. Daha önce dört kez gerçekleştirilen 'Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali'nin beşincisi 22 Aralık Cuma günü saat 12.00'de başlıyor. 250'nin üzerinde standın yer aldığı festival 23 Aralık Cumartesi ve 24 Aralık Pazar günü de devam edecek. Festival, Merkezefendi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. Beşinci kez düzenlenen festivalde, satış stantları, atölyeler, konserler, tiyatro gösterileri, söyleşiler ve sürpriz etkinlikler olacak.

Festival dolu dolu geçecek

Her zaman renkli görüntülerin ortaya çıktığı festivalin ilk gününde; canlı karikatür performansı, 'Obur ile Geveze Define Peşinde' isimli çocuk tiyatrosu ve Tolgay'ın sahne aldığı kadınlar matinesi olacak. 23 Aralık Cumartesi günü; sihirbazlık gösterisi, Ritmin Melekleri'nin performans sergileyeceği darbuka gösterisi, canlı karikatür performansı, 'Melodiyle Bir Yaş Daha Büyüyoruz' isimli vantrolog gösterisi, 'Obur ile Geveze Define Peşinde' isimli çocuk tiyatrosu ve Merkezefendi Belediye Orkestrası Prof. Dr. Fatma Akyüzlüer Konseri gerçekleştirilecek.

Festivalin son gününde ise; sihirbazlık gösterisi, Türkiye'nin sevilen sanatçısı Nilgün Belgün'ün sahnede olacağı 'Aşk ve Komedi' isimli gösterisi, Ritmin Melekleri'nin performans sergileyeceği darbuka gösterisi, 'Melodiyle Bir Yaş Daha Büyüyoruz' isimli vantrolog gösterisi, ödüllü 'Balona Anlat' yarışması ve 'Obur ile Geveze Define Peşinde' isimli çocuk tiyatrosu olacak. Yüz boyama, dans ve çeşitli oyunların olduğu birbirinden keyifli çocuk etkinlikleri de festival boyunca devam edecek.

"Festivalimiz her zaman büyük ilgi görüyor"

Girişimci kadınlara her zaman destek olacaklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, festivali geleneksel hale getirdikleri için mutlu olduklarını söyledi. Başkan Doğan, "Göreve geldiğimiz günden itibaren kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yaptık. Onların mutlu, huzurlu ve sosyal olduğu bir ilçe için çalışmalar gerçekleştirdik. Kültürden sanata, spordan eğitime birçok alanda faaliyetlerde bulunduk. Her zaman yapmaktan mutluluk duyduğumuz 'Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali'mizin beşincisini gerçekleştiriyoruz. Birbirinden keyifli etkinliklerin olduğu festivalimiz ile hem kadınlarımıza destek oluyoruz hem de bir arada olmalarını sağlayarak sosyalleşmelerine katkıda bulunuyoruz. Her seferinde büyük ilgi gören festivalimize tüm hemşehrilerimi bekliyorum" diye konuştu. - DENİZLİ