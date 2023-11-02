Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisinde Kağıt Bardak Üretim Atölyesi Kuruldu

Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisinde kurulan kağıt bardak üretim atölyesi ile özel bireyler hem mesleki kazanım elde ediyor hem de kendi bütçelerine katkıda bulunuyor. Atölyede şuana kadar 935 bin adet kağıt bardak üretildi.

Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisinde kurulan kağıt bardak üretim atölyesi ile özel bireyler hem mesleki kazanım elde ediyor hem de kendi bütçelerine katkıda bulunuyor.

Merkezefendi Belediyesi özel bireylere her anlamda destek olmayı sürdürüyor. Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisinde kağıt bardak üretim atölyesinde özel bireyler üretime devam ediyor. Atölyedeki makine ile günde ortalama 20 bin adet kağıt bardak üretiliyor. Üretilen bardaklar özel bireyler tarafından hazırlanıp paketleniyor. 'Kağıt Bardak Üretim Atölyesi' sayesinde özel bireyler hem mesleki kazanım elde ediyor hem de gerçekleştirilen satış ile kendi bütçelerine gelir sağlıyor. 'Kağıt Bardak Üretim Atölyesi'nde üretim sağlayan özel bireyler atölyede şuana kadar 935 bin adet kağıt bardak üretti. Yapılan üretim ile Merkezefendi Belediyesi de kağıt bardak alımından tasarruf sağlıyor. - DENİZLİ