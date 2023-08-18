Merkezefendi Belediyesi 25 Milyon Kilogram Atığı Geri Dönüştürerek Ekonomiye Kazandırdı

Merkezefendi Belediyesi, 2019 yılından bu yana 25 milyon 400 bin kilogram atığın geri dönüştürülmesini sağlayarak ekonomiye kazandırdı. Atık yönetimi ve geri dönüşüm çalışmalarıyla doğaya ve ekonomiye katkı sağlandı.

Merkezefendi Belediyesi, 2019 yılından bu yana 25 milyon 400 bin kilogram atığın geri dönüştürülmesini sağlayarak ekonomiye kazandırdı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Atık yönetimi ve geri dönüşüm çalışmalarımız ile hem doğaya hem de ekonomiye büyük katkıda bulunuyoruz" dedi.

Çevre kirliliğinin önüne geçmek ve atıkların ayrıştırılarak toplanması amacıyla birçok proje ve çalışma gerçekleştiren Merkezefendi Belediyesi'nce 2019 yılından bu yana 25 milyon 400 bin kilogram atığın geri dönüştürülmesini sağlanarak ekonomiye kazandırıldı.

Geri kazanılabilir atıkların, diğer atıklarla karışmadan kaynağında ayrı toplanması ile geri kazanım sürecinin daha sağlıklı işlemesi amacıyla belli noktalara kurulan 'Mobil Atık Getirme Merkezleri' ile kağıt, metal, plastik, elektrikli-elektronik, cam, bitkisel yağ ve pil gibi atıklar kaynağından ayrı bir şekilde toplanıyor. Toplanan atıklar Denizli'de ilk olan Karahasanlı Mahallesi'nde faaliyete geçirilen Merkezefendi Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne getirilerek mevzuata uygun olarak bertaraf edilmesi için ilgili tesislere yönlendiriliyor.

Merkezefendi'de atık yönetimi, atıkların ayrıştırılarak toplanması, atıkların azaltılması, geri dönüştürülmesi ve kompostlaştırılması yoluyla yapılmaya devam ediyor. İlçedeki 140 bin haneye yıllık 20 milyon olmak üzere; organik atıkların toplanması için siyah, geri dönüşüm ve kazanım malzemelerinin toplanması için mavi poşet dağıtılıyor.

Çevre konusunda her zaman hassas olduklarını belirten Başkan Doğan, geri dönüşümün çevreyi korumada önemli bir yol olduğunu söyledi. Doğan, şunları kaydetti:

"2019 yılından bu yana çevre dostu, doğayı koruyan ve kaynaklarını doğru kullanan bir belediye olarak bir yandan çalışmalarımızı hayata geçirirken bir yandan da geliştirmeye devam ediyoruz. Şu anda yaşanan bir iklim krizi mevcut. Bu kriz beraberinde de ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan ciddi sorunları beraberinde getiriyor. Yerel yönetimler olarak çevre, doğa ve geri dönüşüm konusundaki tüm sorumluluklarımızın bilincinde olarak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Doğanın korunduğu, çevrenin temiz olduğu, sağlıkla ve huzurla yaşayacağımız bir dünya dileği ile…"