Merkezefendi Belediyesi 18. Halk Ekmek Büfesini Açtı

Merkezefendi Belediyesi, vatandaşların ekonomik ve kaliteli sıcak ekmek tüketimine destek olmak amacıyla 18. 'Merkezefendi Halk Ekmek' büfesini Muratdede Mahallesi'nde hizmete açtı.

Merkezefendi Belediyesi, vatandaşların hem ekonomik hem de kaliteli ekmek tüketimine destek olmak amacıyla ' Merkezefendi Halk Ekmek'i Muratdede Mahallesi'nde de açarak büfe sayısını 18'e yükseltti.

Merkezefendi Belediyesi, ilçe genelindeki çalışmalarına devam ediyor. Belirli periyotlar ile büfe sayısı artan ' Merkezefendi Halk Ekmek' ilçe geneline yayılıyor. Muratdede Mahallesi'ne kurulan büfe ile ' Merkezefendi Halk Ekmek' büfe sayısı 18'e yükseldi.

Sabah saat 06.30'dan itibaren hizmet vermeye başlayan büfeler vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

BÜFE SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Merkezefendi Belediyesi'nce hayata geçirilen ' Merkezefendi Halk Ekmek' uygulaması kapsamında; Karahasanlı Mahallesi Alperen Ersoy Kapalı Pazar Yeri önü, Alpaslan Mahallesi 5505 Sokak, Karaman Mahallesi Muhtarlık arkası, Sümer Mahallesi Kapalı Pazar Yeri yanı, Akkonak Mahalle Muhtarlığı yanı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 321 Sokak, Sevindik Mahallesi 2309 Sokak, Muratdede Mahallesi Merkezefendi Kapalı Pazar Yeri yanı, Sırakapılar Mahallesi 1788 Sokak, İlbade Mahallesi 110 Sokak park içi, Değirmenönü Mahallesi 1739 Sokak, Merkezefendi Mahallesi 29 Ekim Bulvarı (Merkezefendi Zabıta Müdürlüğü Ek Hizmet Binası) önü, 1200 Evler Mahallesi 1200 Evler Pazaryeri karşısı park içi, Bahçelievler Mahallesi Bahçelievler Caddesi park içinde, TOKİ Kayaköy Konutları'nda muhtarlık binası önünde, Gültepe Mahallesi Pazaryeri yanında, Yeni Mahalle Pazar Yeri'nin önünde ve Muratdede Mahallesi Kadın Çocuk Yaşam Merkezi önünde hizmet veriliyor.