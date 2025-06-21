Merkez Bankası Zorunlu Karşılıklarda Değişiklik Yaptı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) zorunlu karşılıklarda değişiklik yapılmasına dair tebliğ yayımladı.

Merkez Bankasından Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile birlikte zorunlu karşılıklarda değişikliğe gidildi. Merkez Bankasından değişiklikler ile ilgili yapılan açıklamada, "Parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek ve Türk lirasına (TL) geçişi desteklemek amacıyla makroihtiyati çerçevede şu değişiklikler yapılmıştır: Gerçek kişi TL mevduat payı yüzde 60'ın altında olan bankalar için hedef oranlar artırılırken, yüzde 60 ile yüzde 65 arasında olan bankalara aylık 0,4 puan artış hedefi getirilmiştir. Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranı yüzde 33'ten yüzde 40'a yükseltilmiştir. KKM hesapları için belirlenen asgari faiz oranı politika faizinin yüzde 50'sinden yüzde 40'ına indirilmiştir. KKM'den TL'ye geçiş hedefi kaldırılırken KKM'nin yenilenmesi ve TL'ye geçişine ilişkin toplam hedef korunmuştur. 1 aydan uzun vadelerde de değişken faizli TL mevduat hesabı açılabilmesine imkan sağlanmıştır. Ayrıca, TÜFE, ÜFE ve TLREF'e endeksli mevduat için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde yüzde 10 olarak belirlenmiştir. Yabancı para mevduat için TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık oranı yüzde 4'ten yüzde 2,5'e indirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerine yer verildi. - ANKARA