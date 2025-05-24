Merkez Bankası, Yurt Dışından Temin Edilen Kısa Vadeli Borçlar İçin Zorunlu Karşılık Oranlarını Artırdı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) yurt dışından temin edilen Türk Lirası cinsi kısa vadeli borçlarda zorunlu karşılık oranlarının artırıldığını açıkladı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Makrofinansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek amacıyla yurt dışından temin edilen Türk lirası cinsi kısa vadeli borçlara uygulanan zorunlu karşılık oranlarında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. Türk Lirası cinsi yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar ve yurt dışından kullanılan krediler için 1 yıla kadar vadede yüzde 12 olan zorunlu karşılık oranı vadeye göre farklılaştırılarak; 1 aya kadar vadede yüzde 18'e, 3 aya kadar vadede yüzde 14'e yükseltilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA