Merkez Bankası, Yurt Dışından Temin Edilen Kısa Vadeli Borçlar İçin Zorunlu Karşılık Oranlarını Artırdı

Merkez Bankası, Yurt Dışından Temin Edilen Kısa Vadeli Borçlar İçin Zorunlu Karşılık Oranlarını Artırdı
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, yurt dışından temin edilen Türk Lirası cinsi kısa vadeli borçlarda zorunlu karşılık oranlarını artırdığını duyurdu. Yeni oranlar, 1 aya kadar vadede yüzde 18, 3 aya kadar vadede ise yüzde 14 olarak belirlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) yurt dışından temin edilen Türk Lirası cinsi kısa vadeli borçlarda zorunlu karşılık oranlarının artırıldığını açıkladı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Makrofinansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek amacıyla yurt dışından temin edilen Türk lirası cinsi kısa vadeli borçlara uygulanan zorunlu karşılık oranlarında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. Türk Lirası cinsi yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar ve yurt dışından kullanılan krediler için 1 yıla kadar vadede yüzde 12 olan zorunlu karşılık oranı vadeye göre farklılaştırılarak; 1 aya kadar vadede yüzde 18'e, 3 aya kadar vadede yüzde 14'e yükseltilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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