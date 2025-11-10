Haberler

Merkez Bankası, Üç Ödeme Kuruluşunun Faaliyet İzni İptal Etti

Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ödeme hizmetleri ve elektronik para sektöründe faaliyet gösteren Pay Fix, İninal ve Aypara'nın faaliyet izinlerini iptal etti. İptal gerekçeleri arasında ilgili kanunun maddeleri yer alıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), üç ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti. Resmi Gazete'de yayımlanan Merkez Bankası tebliğlerine göre, Pay Fix, İninal ve Aypara'nın faaliyet izinleri, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca sonlandırıldı.

TCMB'nin 6 Kasım 2025 tarihinde aldığı kararlara göre, iptal gerekçesi olarak Kanun'un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri gösterildi. Kararın ardından söz konusu kuruluşlar, ilgili kanun kapsamında ödeme ve elektronik para hizmeti sunamayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
