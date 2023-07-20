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Merkez Bankası toplam rezervleri 2 milyar 646 milyon dolar arttı

Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 14 Temmuz ile biten haftada 2 milyar 646 milyon dolar artarak 113 milyar 62 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri 1 milyar 545 milyon dolar artarken, altın rezervleri 1 milyar 101 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası toplam rezervleri 14 Temmuz ile biten haftada 2 milyar 646 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 14 Temmuz ile biten haftada 2 milyar 646 milyon dolar artarak 113 milyar 62 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 545 milyon dolar artarak 69 milyar 836 milyon dolardan 71 milyar 381 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 14 Temmuz haftasında 1 milyar 101 milyon dolar artarak 40 milyar 580 milyon dolardan 41 milyar 681 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Merkez Bankası Banka TCMB Ekonomi Haberler

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