Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 28 Kasım ile biten haftada 2 milyar 611 milyon dolar artarak 183 milyar 242 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 626 milyon dolarlık azalışla 76 milyar 239 milyon dolardan 75 milyar 613 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 28 Kasım haftasında 3 milyar 237 milyon dolar artarak 104 milyar 392 milyon dolardan 107 milyar 629 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL