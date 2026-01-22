Haberler

Merkez Bankası Rezervleri 200 Milyar Doları Aştı

Güncelleme:
16 Ocak haftasında Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, bir önceki haftaya göre 9 milyar 102 milyon dolar artarak 200 milyar doları geçti. Bu durum, Türkiye ekonomisi için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor ve rezervlerdeki artış, piyasalarda olumlu bir etki yaratabilir.

Merkez Bankası toplam rezervleri, 16 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 9 milyar 102 milyon dolar yükselerek ilk kez 200 milyar doları aştı

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
Haberler.com
