Merkez Bankası Rezervleri 200 Milyar Doları Aştı
16 Ocak haftasında Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, bir önceki haftaya göre 9 milyar 102 milyon dolar artarak 200 milyar doları geçti. Bu durum, Türkiye ekonomisi için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor ve rezervlerdeki artış, piyasalarda olumlu bir etki yaratabilir.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi