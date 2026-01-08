Haberler

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2 Ocak ile biten haftada toplam rezervlerin 4 milyar 782 milyon dolar azaldığını açıkladı. Brüt döviz rezervleri 74 milyar 564 milyon dolara, altın rezervleri ise 114 milyar 526 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 2 Ocak ile biten haftada 4 milyar 782 milyon dolar azalarak, 189 milyar 90 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 2 milyar 414 milyon dolarlık azalışla 76 milyar 978 milyon dolardan 74 milyar 564 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 2 Ocak haftasında 2 milyar 368 milyon dolar azalarak 116 milyar 894 milyon dolardan 114 milyar 526 milyon dolara indi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
