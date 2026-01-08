Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 2 Ocak ile biten haftada 4 milyar 782 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 2 Ocak ile biten haftada 4 milyar 782 milyon dolar azalarak, 189 milyar 90 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 2 milyar 414 milyon dolarlık azalışla 76 milyar 978 milyon dolardan 74 milyar 564 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 2 Ocak haftasında 2 milyar 368 milyon dolar azalarak 116 milyar 894 milyon dolardan 114 milyar 526 milyon dolara indi. - İSTANBUL