Merkez Bankası Rezervleri Yükseldi

TCMB'nin açıkladığı verilere göre, 5 Eylül ile biten haftada toplam rezervler 1.750 milyon dolar artarak 180.107 milyon dolara ulaştı. Brüt döviz rezervleri azalmışken, altın rezervleri önemli bir artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 5 Eylül ile biten haftada 1 milyar 750 milyon dolar artarak 180 milyar 107 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 855 milyon dolarlık azalışla 91 milyar 31 milyon dolardan 89 milyar 176 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 5 Eylül haftasında 3 milyar 605 milyon dolar artarak 87 milyar 326 milyon dolardan 90 milyar 931 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL

