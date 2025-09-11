Merkez Bankası Rezervleri Yükseldi

Merkez Bankası toplam rezervleri 5 Eylül ile biten haftada 1 milyar 750 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 5 Eylül ile biten haftada 1 milyar 750 milyon dolar artarak 180 milyar 107 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 855 milyon dolarlık azalışla 91 milyar 31 milyon dolardan 89 milyar 176 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 5 Eylül haftasında 3 milyar 605 milyon dolar artarak 87 milyar 326 milyon dolardan 90 milyar 931 milyon dolara yükseldi.