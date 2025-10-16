Merkez Bankası Rezervleri Rekor Kırdı

Merkez Bankası toplam rezervleri 10 Ekim ile biten haftada 3 milyar 518 milyon dolar yükselişle 189 milyar 734 milyon dolara çıkarak rekor kırdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 10 Ekim ile biten haftada 3 milyar 518 milyon dolar artarak 189 milyar 734 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 309 milyon dolar artarak 87 milyar 28 milyon dolardan 87 milyar 337 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 10 Ekim haftasında 3 milyar 208 milyon dolar artarak 99 milyar 189 milyon dolardan 102 milyar 397 milyon dolara yükseldi.