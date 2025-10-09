Haberler

Merkez Bankası Rezervleri Rekor Kırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), toplam rezervlerinin 3 Ekim ile biten haftada 3 milyar 263 milyon dolar artış göstererek 186 milyar 216 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Brüt döviz rezervleri 87 milyar 28 milyon dolara, altın rezervleri ise 99 milyar 189 milyon dolara yükseldi.

Brüt döviz rezervleri 329 milyon dolar artarak 86 milyar 699 milyon dolardan 87 milyar 28 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 3 Ekim haftasında 2 milyar 935 milyon dolar artarak 96 milyar 254 milyon dolardan 99 milyar 189 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
