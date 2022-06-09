Merkez Bankası Rezervleri Geçen Hafta 156 Milyon Dolar Azaldı - Haberler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta, bir önceki haftaya göre 156 milyon dolar azalarak 102 milyar 741 milyon dolara geriledi.

TCMB, Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı. Buna göre, 3 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 175 milyon dolar artarak 61 milyar 460 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 27 Mayıs'ta 61 milyar 285 milyon dolar seviyesindeydi.

Geçen hafta altın rezervleri ise 331 milyon dolar azalarak, 41 milyar 611 milyon dolardan 41 milyar 280 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 156 milyon dolar azalarak 102 milyar 897 milyon dolardan 102 milyar 741 milyon dolara geriledi.

TCMB verilerine göre, bir önceki hafta 214 milyar 697,9 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 214 milyar 912,2 milyon dolar oldu.

ANKA / Ekonomi