Merkez Bankası rezervleri 98,7 milyar dolar oldu
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 8 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 291 milyon dolar azalarak 98 milyar 651 milyon dolara geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 8 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 291 milyon dolar azalarak 98 milyar 651 milyon dolara geriledi.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 8 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 922 milyon dolar azalarak 58 milyar 867 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 1 Temmuz'da 59 milyar 789 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 370 milyon dolar azalışla 41 milyar 154 milyon dolardan 39 milyar 784 milyon dolara indi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 8 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 291 milyon dolar azalarak 100 milyar 942 milyon dolardan 98 milyar 651 milyon dolara düştü.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|28.01.2022
|38.577
|71.636
|110.214
|25.02.2022
|42.944
|70.200
|113.144
|25.03.2022
|42.399
|65.638
|108.037
|29.04.2022
|41.467
|65.398
|106.865
|27.05.2022
|41.611
|61.285
|102.897
|03.06.2022
|41.280
|61.460
|102.741
|10.06.2022
|41.725
|60.788
|102.513
|17.06.2022
|41.580
|59.449
|101.028
|24.06.2022
|41.594
|60.342
|101.936
|01.07.2022
|41.154
|59.789
|100.942
|08.07.2022
|39.784
|58.867
|98.651