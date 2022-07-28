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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 22 Temmuz ile biten haftada 1 milyar 42 milyon dolar azaldı.

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Merkez Bankası toplam rezervleri 22 Temmuz ile biten haftada 1 milyar 42 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 22 Temmuz ile biten haftada 1 milyar 42 milyon dolar azalarak, 98 milyar 323 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri de 245 milyon dolarlık azalışla 59 milyar 956 milyon dolardan 59 milyar 711 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 22 Temmuz haftasında 798 milyon dolar azalarak 39 milyar 409 milyon dolardan 38 milyar 611 milyon dolara indi. - İSTANBUL

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İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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