Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 9 Ocak ile biten haftada toplam rezervlerini 6 milyar 985 milyon dolar artırarak 196 milyar 75 milyon dolara ulaştı. Brüt döviz rezervleri 79 milyar 347 milyon dolara, altın rezervleri ise 116 milyar 728 milyon dolara yükseldi.
Merkez Bankası toplam rezervleri 9 Ocak ile biten haftada 6 milyar 985 milyon dolar arttı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 9 Ocak ile biten haftada 6 milyar 985 milyon dolar artarak 196 milyar 75 milyon dolar oldu.
Brüt döviz rezervleri 4 milyar 783 milyon dolar artarak 74 milyar 564 milyon dolardan 79 milyar 347 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 9 Ocak haftasında 2 milyar 202 milyon dolar artarak 114 milyar 526 milyon dolardan 116 milyar 728 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL