Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 9 Ocak ile biten haftada 6 milyar 985 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 9 Ocak ile biten haftada 6 milyar 985 milyon dolar artarak 196 milyar 75 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 4 milyar 783 milyon dolar artarak 74 milyar 564 milyon dolardan 79 milyar 347 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 9 Ocak haftasında 2 milyar 202 milyon dolar artarak 114 milyar 526 milyon dolardan 116 milyar 728 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL