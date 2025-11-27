Haberler

Merkez Bankası Rezervleri 6.8 Milyar Dolar Azaldı

Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 21 Kasım ile biten haftada toplam rezervlerinin 6 milyar 801 milyon dolar azaldığını açıkladı. Brüt döviz rezervleri 76 milyar 239 milyon dolara düşerken, altın rezervleri de 104 milyar 392 milyon dolara indi.

Brüt döviz rezervleri 3 milyar 804 milyon dolarlık azalışla 80 milyar 43 milyon dolardan 76 milyar 239 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 21 Kasım haftasında 2 milyar 997 milyon dolar azalarak 107 milyar 389 milyon dolardan 104 milyar 392 milyon dolara indi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
