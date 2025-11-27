Merkez Bankası Rezervleri 6.8 Milyar Dolar Azaldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 21 Kasım ile biten haftada toplam rezervlerinin 6 milyar 801 milyon dolar azaldığını açıkladı. Brüt döviz rezervleri 76 milyar 239 milyon dolara düşerken, altın rezervleri de 104 milyar 392 milyon dolara indi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 21 Kasım ile biten haftada 6 milyar 801 milyon dolar azalarak, 180 milyar 631 milyon dolar oldu.
Brüt döviz rezervleri 3 milyar 804 milyon dolarlık azalışla 80 milyar 43 milyon dolardan 76 milyar 239 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 21 Kasım haftasında 2 milyar 997 milyon dolar azalarak 107 milyar 389 milyon dolardan 104 milyar 392 milyon dolara indi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi