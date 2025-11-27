Merkez Bankası Rezervleri 6.8 Milyar Dolar Azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 21 Kasım ile biten haftada 6 milyar 801 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 21 Kasım ile biten haftada 6 milyar 801 milyon dolar azalarak, 180 milyar 631 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 3 milyar 804 milyon dolarlık azalışla 80 milyar 43 milyon dolardan 76 milyar 239 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 21 Kasım haftasında 2 milyar 997 milyon dolar azalarak 107 milyar 389 milyon dolardan 104 milyar 392 milyon dolara indi. - İSTANBUL