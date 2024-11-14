Merkez Bankası Rezervleri 2 Milyar Dolar Azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 8 Kasım ile biten haftada 2 milyar 311 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 8 Kasım ile biten haftada 2 milyar 311 milyon dolar azalarak, 157 milyar 308 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 884 milyon dolarlık azalışla 93 milyar 5 milyon dolardan 92 milyar 121 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 8 Kasım haftasında 1 milyar 427 milyon dolar azalarak 66 milyar 614 milyon dolardan 65 milyar 187 milyon dolara indi. - İSTANBUL