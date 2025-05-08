Merkez Bankası Rezervleri 2 Milyar 519 Milyon Dolar Azaldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, toplam rezervler 2 Mayıs ile biten haftada 2 milyar 519 milyon dolar azalarak 138 milyar 532 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri 1 milyar 673 milyon dolar, altın rezervleri ise 845 milyon dolar azaldı.
Merkez Bankası toplam rezervleri 2 Mayıs ile biten haftada 2 milyar 519 milyon dolar azaldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 2 Mayıs ile biten haftada 2 milyar 519 milyon dolar azalarak, 138 milyar 532 milyon dolar oldu.
Brüt döviz rezervleri 1 milyar 673 milyon dolarlık azalışla 59 milyar 250 milyon dolardan 57 milyar 577 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 2 Mayıs haftasında 845 milyon dolar azalarak 81 milyar 800 milyon dolardan 80 milyar 955 milyon dolara indi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi