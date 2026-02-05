Haberler

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 30 Ocak ile biten haftada toplam rezervlerinin 2 milyar 544 milyon dolar arttığını açıkladı. Brüt döviz rezervleri azalmışken, altın rezervlerinde önemli bir artış gözlemlendi.

Merkez Bankası toplam rezervleri 30 Ocak ile biten haftada 2 milyar 544 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 30 Ocak ile biten haftada 2 milyar 544 milyon dolar artarak 218 milyar 158 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 797 milyon dolarlık azalışla 86 milyar 202 milyon dolardan 84 milyar 405 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 30 Ocak haftasında 4 milyar 341 milyon dolar artarak 129 milyar 412 milyon dolardan 133 milyar 753 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
'Hangi partiye asla oy vermezsiniz?' anketi: Birinci sırada DEM Parti var

DEM Parti'nin birinci olduğu anket
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi

İlk kez görüntülendi! İşte dünyayı ayağa kaldıran sapkınlığın adresi
Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı

Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı

Özel'e soğuk duş! Yuhaladılar, yetmedi konvoyunu durdurmak istediler
Hayalleri suya düştü! Youssef En Nesyri'den kötü haber

Hayalleri suya düştü! En Nesyri'den kötü haber
Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi

İlk kez görüntülendi! İşte dünyayı ayağa kaldıran sapkınlığın adresi
Askere giden genç, sevgilisinden gelen mesajla adeta yıkıldı

Askere giden genç, sevgilisinden gelen mesajla adeta yıkıldı
Alperen Şengün'e büyük şok! Kadın hakeme söylediğinin bedeli ağır oldu

Alperen'e büyük şok! Kadın hakeme küfretti, sonrası olay