Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 30 Ocak ile biten haftada toplam rezervlerinin 2 milyar 544 milyon dolar arttığını açıkladı. Brüt döviz rezervleri azalmışken, altın rezervlerinde önemli bir artış gözlemlendi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 30 Ocak ile biten haftada 2 milyar 544 milyon dolar artarak 218 milyar 158 milyon dolar oldu.
Brüt döviz rezervleri 1 milyar 797 milyon dolarlık azalışla 86 milyar 202 milyon dolardan 84 milyar 405 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 30 Ocak haftasında 4 milyar 341 milyon dolar artarak 129 milyar 412 milyon dolardan 133 milyar 753 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL