Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 30 Ocak ile biten haftada 2 milyar 544 milyon dolar artarak 218 milyar 158 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 797 milyon dolarlık azalışla 86 milyar 202 milyon dolardan 84 milyar 405 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 30 Ocak haftasında 4 milyar 341 milyon dolar artarak 129 milyar 412 milyon dolardan 133 milyar 753 milyon dolara yükseldi.