Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 16 Eylül haftasında 80,3 milyar lira artarak 8 trilyon 233,5 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 16 Eylül haftasında 80,3 milyar lira artarak 8 trilyon 233,5 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 16 Eylül ile biten haftada 80 milyar 287 milyon 651 bin lira artarak 8 trilyon 233 milyar 488 milyon 429 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,19 artışla 3 trilyon 631 milyar 355 milyon 893 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,24 artışla 4 trilyon 256 milyar 787 milyon 428 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 244 milyar 299 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 213 milyar 170 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 16 Eylül itibarıyla 1 milyar 644 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,05 azalarak 899 milyar 498 milyon 409 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,25 artışla 789 milyar 927 milyon 595 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 0,44 yükselişle 485 milyar 804 milyon 856 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 324 milyar 283 milyon 227 bin lirası konut, 21 milyar 875 milyon 298 bin lirası taşıt ve 553 milyar 339 milyon 884 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 16 Eylül ile biten haftada 25 milyar 956 milyon 27 bin lira artarak 6 trilyon 459 milyar 137 milyon 135 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68,23 artış kaydetti.