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Merkez Bankası rezervleri 114,2 milyar dolar oldu

Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası rezervleri 114,2 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 28 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 213 milyon dolar artarak 114 milyar 180 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 28 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 213 milyon dolar artarak 114 milyar 180 milyon dolara yükseldi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 28 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 312 milyon dolar azalışla 74 milyar 804 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 21 Ekim'de 75 milyar 116 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 526 milyon dolar artarak 38 milyar 851 milyon dolardan 39 milyar 377 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 28 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla 213 milyon dolar artışla 113 milyar 967 milyon dolardan 114 milyar 180 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.01.202238.57771.636110.214
25.02.202242.94470.200113.144
25.03.202242.39965.638108.037
29.04.202241.46765.398106.865
27.05.202241.61161.285102.897
24.06.202241.59460.342101.936
29.07.202240.16361.101101.263
26.08.202240.82470.823111.647
30.09.202238.99668.052107.048
07.10.202240.72473.252113.976
14.10.202239.85576.172116.026
21.10.202238.85175.116113.967
28.10.202239.37774.804114.180

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Kaynak: AA / Ekonomi

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