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Merkez Bankası rezervleri 114,1 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 114,1 milyar dolar oldu

Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 5 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 752 milyon dolar azalarak 114 milyar 132 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 5 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 752 milyon dolar azalarak 114 milyar 132 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 5 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 59 milyon dolar azalışla 68 milyar 412 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 28 Nisan'da 68 milyar 471 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 693 milyon dolar azalarak 46 milyar 413 milyon dolardan 45 milyar 720 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 5 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 752 milyon dolar azalışla 114 milyar 884 milyon dolardan 114 milyar 132 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.01.202238.57771.636110.214
25.02.202242.94470.200113.144
25.03.202242.39965.638108.037
29.04.202241.46765.398106.865
27.05.202241.61161.285102.897
24.06.202241.59460.342101.936
29.07.202240.16361.101101.263
26.08.202240.82470.823111.647
30.09.202238.99668.052107.048
28.10.202239.37774.804114.180
25.11.202242.83579.766122.601
30.12.202245.85182.904128.755
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
07.04.202352.61268.491121.103
14.04.202352.11969.411121.531
20.04.202349.25366.878116.131
28.04.202346.41368.471114.884
05.05.202345.72068.412114.132

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Kaynak: AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Merkez Bankası TCMB Ekonomi Haberler

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