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Merkez Bankası rezervleri 113,7 milyar dolar oldu

Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası rezervleri 113,7 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 9 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 756 milyon dolar artarak 113 milyar 683 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 9 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 756 milyon dolar artarak 113 milyar 683 milyon dolara yükseldi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 9 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 386 milyon dolar artışla 73 milyar 681 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 2 Eylül'de 72 milyar 295 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 370 milyon dolar artarak 39 milyar 632 milyon dolardan 40 milyar 2 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 9 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 756 milyon dolar artışla 111 milyar 927 milyon dolardan 113 milyar 683 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.01.202238.57771.636110.214
25.02.202242.94470.200113.144
25.03.202242.39965.638108.037
29.04.202241.46765.398106.865
27.05.202241.61161.285102.897
24.06.202241.59460.342101.936
29.07.202240.16361.101101.263
26.08.202240.82470.823111.647
02.09.202239.63272.295111.927
09.09.202240.00273.681113.683

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Kaynak: AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Merkez Bankası 9 Eylül Ekonomi Haberler

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