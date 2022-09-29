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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 23 Eylül ile biten haftada 3 milyar 934 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası toplam rezervleri 23 Eylül ile biten haftada 3 milyar 934 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 23 Eylül ile biten haftada 3 milyar 934 milyon dolar azalarak, 110 milyar 804 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri de 3 milyar 489 milyon dolarlık azalışla 74 milyar 824 milyon dolardan 71 milyar 335 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 23 Eylül haftasında 445 milyon dolar azalarak 39 milyar 914 milyon dolardan 39 milyar 469 milyon dolara indi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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