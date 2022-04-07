Merkez Bankası rezervleri 109 milyar dolar oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Merkez Bankası rezervleri 109 milyar dolar oldu

AA - Muhammed Said Tanıl - Ekonomi
 - Güncelleme:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 1 Nisan haftasında 924 milyon dolar artarak 108 milyar 961 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 1 Nisan haftasında 924 milyon dolar artarak 108 milyar 961 milyon dolara yükseldi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 1 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 219 milyon dolar artışla 66 milyar 857 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 25 Mart'ta 65 milyar 638 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 295 milyon dolar azalarak 42 milyar 399 milyon dolardan 42 milyar 104 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 1 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 924 milyon dolar artarak 108 milyar 37 milyon dolardan 108 milyar 961 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
29.01.202142.16953.36795.536
26.02.202140.71954.49595.214
26.03.202139.74650.89490.640
30.04.202140.93646.91587.851
28.05.202143.88448.72192.605
25.06.202140.91859.240100.158
30.07.202141.59264.128105.721
27.08.202140.30877.956118.265
24.09.202139.20582.840122.044
28.10.202139.67984.105123.463
26.11.202139.12287.024126.146
31.12.202138.48972.564111.052
28.01.202238.57771.636110.214
25.02.202242.94470.200???????113.144
04.03.202242.08168.180110.261
11.03.202243.52865.336108.864
18.03.202242.20866.500108.708
25.03.202242.39965.638108.037
01.04.202242.10466.857108.961

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Nisan, dolar, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title