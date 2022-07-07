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Merkez Bankası rezervleri 100,9 milyar dolar oldu

AA - Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi
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Merkez Bankası rezervleri 100,9 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 1 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 994 milyon dolar azalarak 100 milyar 942 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 1 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 994 milyon dolar azalarak 100 milyar 942 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 1 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 553 milyon dolar azalarak 59 milyar 789 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 24 Haziran'da 60 milyar 342 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 440 milyon dolar azalışla 41 milyar 594 milyon dolardan 41 milyar 154 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 1 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 994 milyon dolar azalarak 101 milyar 936 milyon dolardan 100 milyar 942 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.01.202238.57771.636110.214
25.02.202242.94470.200113.144
25.03.202242.39965.638108.037
29.04.202241.46765.398106.865
27.05.202241.61161.285102.897
03.06.202241.28061.460102.741
10.06.202241.72560.788102.513
17.06.202241.58059.449101.028
24.06.202241.59460.342101.936
01.07.202241.15459.789100.942

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AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Merkez Bankası 1 Temmuz Ekonomi Haberler

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