Merkez Bankası Rezervleri 1.4 Milyar Dolar Arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 7 Kasım ile biten haftada 1 milyar 449 milyon dolar artarak 185 milyar 47 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 603 milyon dolar artarak 80 milyar 382 milyon dolardan 81 milyar 985 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 7 Kasım haftasında 154 milyon dolar azalarak 103 milyar 215 milyon dolardan 103 milyar 61 milyon dolara indi. - İSTANBUL