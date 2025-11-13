Haberler

Merkez Bankası Rezervleri 1.4 Milyar Dolar Arttı

Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 7 Kasım ile biten haftada toplam rezervlerinin 1 milyar 449 milyon dolar arttığını açıkladı. Brüt döviz rezervleri 1.6 milyar dolar artarken, altın rezervleri 154 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası toplam rezervleri 7 Kasım ile biten haftada 1 milyar 449 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 7 Kasım ile biten haftada 1 milyar 449 milyon dolar artarak 185 milyar 47 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 603 milyon dolar artarak 80 milyar 382 milyon dolardan 81 milyar 985 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 7 Kasım haftasında 154 milyon dolar azalarak 103 milyar 215 milyon dolardan 103 milyar 61 milyon dolara indi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
