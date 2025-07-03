Merkez Bankası Rezervleri 1.3 Milyar Dolar Azaldı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 27 Haziran ile biten hafta itibarıyla toplam rezervlerin 1 milyar 287 milyon dolar azaldığını açıkladı. Brüt döviz rezervleri artarken, altın rezervleri önemli bir şekilde düştü.

Merkez Bankası toplam rezervleri 27 Haziran ile biten haftada 1 milyar 287 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 27 Haziran ile biten haftada 1 milyar 287 milyon dolar azalarak, 154 milyar 411 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 398 milyon dolar artarak 70 milyar 697 milyon dolardan 71 milyar 95 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 27 Haziran haftasında 1 milyar 685 milyon dolar azalarak 85 milyar 1 milyon dolardan 83 milyar 316 milyon dolara indi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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