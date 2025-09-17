Haberler

Merkez Bankası Reeskont Faiz Oranını Yüzde 41,25'e İndirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, vadesine en çok 3 ay kalan senetler için reeskont faiz oranını yıllık yüzde 41,25'e düşürdü. Avans işlemlerinde ise faiz oranı yüzde 42,25 olarak belirlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını yıllık yüzde 41,25'e indirdi.

TCMB'nin Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 41,25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 42,25 olarak tespit edildi.

Reeskont işlemlerinde iskonto faiz oranı yüzde 43,25, avans işlemlerinde faiz oranı ise yüzde 44,25 düzeyindeydi.

