Merkez Bankası Politika Faizini Yüzde 8,50'de Sabit Tuttu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bugünkü toplantısında, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit tutulmasına karar verildi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yönetiminde bugün yapılan PPK toplantısının ardından, saat 14.00'te faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası, geçen ay yüzde 8,50'ye düşürdüğü politika faizinde değişiklik yapmadı.

Geçen yıl ağustos ayındaki toplantıda politika faizini indirmeye başlayan Merkez Bankası, kasım aralık ve ocak aylarında yüzde 9'da sabit tutmuştu. Merkez Bankası, politika faizini şubat ayında 50 baz puanlık indirimle yüzde 8,50'ye indirmişti. Mart ayında politika faizini sabit tutan Merkez Bankası bugün yaptığı PPK toplantısında da bir değişiklik yapmadı.

PPK'nın geçen yıl ağustos ayından bu yana aldığı politika faizi kararları şöyle:

18 Ağustos 2022: Faiz oranının yüzde 14'ten yüzde 13'e indirildi.

22 Eylül 2022: Politika faiz oranının yüzde 13'ten yüzde 12'ye indirildi.

20 Ekim 2022: Politika faiz oranı yüzde 12'den yüzde 10,5'e indirildi.

24 Kasım 2022: Politika faiz oranı yüzde 10,5'ten yüzde 9'a indirildi.

22 Aralık 2022: Politika faiz oranı yüzde 9'da sabit tutuldu.

19 Ocak 2023: Politika faiz oranı yüzde 9'da sabit tutuldu.

23 Şubat 2023: Politika faiz oranı yüzde 9'dan yüzde 8,50'ye indirildi.

27 Nisan 2023: Politika faiz oranı yüzde 8,50'de sabit tutuldu.