Merkez Bankası, Politika Faizini Yüzde 14'te Sabit Tuttu - Haberler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini tahminler doğrultusunda yüzde 14'te sabit tuttu.

Para Politikası Kurulu (PPK), mayıs ayı toplantısını Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yaptı. Toplantıda, politika faizinin ekonomistlerin de öngörüsü doğrultusunda yüzde 14'te sabit bırakma kararı alındı.

2022'DE FAİZE DOKUNMADI

Merkez Bankası, geçen yıl eylül ayında başladığı faiz indirim sürecini önceki 4 toplantı üst üste sürdürmüş ve bir hafta vadeli gösterge repo faiz oranını yüzde 19,00'dan yüzde 14,00 seviyesine kadar indirmişti. Merkez Bankası; 2022'nin ocak, şubat, mart ve nisan aylarında ise politika faizinde indirme ya da artırma yapmadı.

SON DÖNEMDEKİ FAİZ KARARLARI NELER OLMUŞTU?

2021 yılında ocak ve şubat aylarında faiz yüzde 17'lerde sabit tutulmuş, mart ayında ise 200 baz puan artırılarak yüzde 19'a çıkarılmıştı. Geçen yıl nisan, mayıs, haziran, temmuz ve ağustos aylarındaki toplantılarda ise yeni bir karar alınmadı ve faizler yüzde 19'da sabit tutulmuştu.

Eylül ayında ise faizler yüzde 19'dan yüzde 18'e çekilmişti. Ekim ayında politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 18'den yüzde 16'ya indirilmişti. Kasım ayında da faiz indirimini sürdüren Merkez Bankası, 100 baz puan indirime giderek faizleri yüzde 15'e çekmişti. Son olarak aralık ayında da faizlerin 100 baz puan indirilmesiyle birlikte faizler yüzde 14'e düşürülmüş oldu. 2022 ocak, şubat, mart ve nisan aylarında sabit tutma kararı alındı ve faizler yüzde 14'te sabit bırakıldı.