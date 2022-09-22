Merkez Bankası Politika Faizini 100 Baz Puan İndirdi Ekonomi Haberleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK); politika faizini 100 baz puan indirdi. Politika faizi yüzde 12'ye düşürüldü. Merkez Bankası politika faizi oranı Aralık 2021'den bu yana yüzde 14 seviyesinde sabit tutuyordu. Merkez Bankası, faizi ilk kez geçen ay 100 baz puan indirmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK); politika faizini 100 baz puan indirdi. Politika faizi yüzde 12'ye düşürüldü. Merkez Bankası politika faizi oranı Aralık 2021'den bu yana yüzde 14 seviyesinde sabit tutuyordu. Merkez Bankası, faizi ilk kez geçen ay 100 baz puan indirmişti. TCMB Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında saat 14.00'te toplandı. Yılın dokuzuncu faiz kararını açıklayan kurul politika faizini yüzde 12'ye çekti. MERKEZ BANKASI GEÇTİĞİMİZ AY DA POLİTİKA FAİZİNİ 100 BAZ PUAN İNDİRMİŞTİ Tüm dünyadaki merkez bankaları sıkılaştırma hamleleri yaparken; TCMB, geçen ay sürpriz faiz indirimi kararı almış ve politika faizini yüzde 14'ten yüzde 13'e düşürmüştü. Böylece 2022 yılının ilk faiz indirimi yapmıştı. Bu ay da TCMB faiz indirimine devam etti ve politika faizini yüzde 12'ye düşürdü. YILIN İLK 7 TOPLANTISINDA FAİZDE BİR DEĞİŞİKLİK YAPILMADI Öte yandan TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 7 toplantısında faizde bir değişiklik yapmamıştı. Kaynak: ANKA / Ekonomi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Merkez Bankası Ekonomi Haberler

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