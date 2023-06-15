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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası toplam rezervleri 9 Haziran ile biten haftada 703 milyon dolar azaldı. Brüt döviz rezervleri 450 milyon dolarlık azalışla 58 milyar 240 milyon dolardan 57 milyar 790 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 9 Haziran haftasında 253 milyon dolar azalarak 42 milyar 246 milyon dolardan 41 milyar 993 milyon dolara indi.

Merkez Bankası toplam rezervleri 9 Haziran ile biten haftada 703 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 9 Haziran ile biten haftada 703 milyon dolar azalarak, 99 milyar 783 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 450 milyon dolarlık azalışla 58 milyar 240 milyon dolardan 57 milyar 790 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 9 Haziran haftasında 253 milyon dolar azalarak 42 milyar 246 milyon dolardan 41 milyar 993 milyon dolara indi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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