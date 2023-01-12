Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 6 Ocak ile biten haftada 2 milyar 345 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 6 Ocak ile biten haftada 2 milyar 345 milyon dolar azalarak, 126 milyar 410 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 3 milyar 244 milyon dolarlık azalışla 82 milyar 904 milyon dolardan 79 milyar 660 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 6 Ocak haftasında 899 milyon dolar artarak 45 milyar 851 milyon dolardan 46 milyar 750 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi