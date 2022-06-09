Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı - Haberler

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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 3 Haziran ile biten haftada 156 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası toplam rezervleri 3 Haziran ile biten haftada 156 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 3 Haziran ile biten haftada 156 milyon dolar azalarak, 102 milyar 741 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri de 175 milyon dolarlık artışla 61 milyar 285 milyon dolardan 61 milyar 460 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 3 Haziran haftasında 331 milyon dolar azalarak 41 milyar 611 milyon dolardan 41 milyar 280 milyon dolara geriledi. - İSTANBUL

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İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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