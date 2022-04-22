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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 15 Nisan ile biten haftada 2 milyar 384 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası toplam rezervleri 15 Nisan ile biten haftada 2 milyar 384 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 15 Nisan ile biten haftada 2 milyar 384 milyon dolar artarak 112 milyar 297 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri 1 milyar 319 milyon dolar artarak 67 milyar 718 milyon dolardan 69 milyar 37 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 15 Nisan haftasında 1 milyar 65 milyon dolar artarak 42 milyar 195 milyon dolardan 43 milyar 260 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL

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İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Merkez Bankası, Banka, Nisan, dolar, Ekonomi, Haberler

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