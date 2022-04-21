Merkez Bankası rezervleri 112,3 milyar dolar oldu
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 15 Nisan haftasında 2 milyar 384 milyon dolar artarak 112 milyar 297 milyon dolara yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 15 Nisan haftasında 2 milyar 384 milyon dolar artarak 112 milyar 297 milyon dolara yükseldi.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 15 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 319 milyon dolar artışla 69 milyar 37 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 8 Nisan'da 67 milyar 718 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 65 milyon dolar artarak 42 milyar 195 milyon dolardan 43 milyar 260 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 15 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 384 milyon dolar artarak 109 milyar 913 milyon dolardan 112 milyar 297 milyon dolara çıktı.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|29.01.2021
|42.169
|53.367
|95.536
|26.02.2021
|40.719
|54.495
|95.214
|26.03.2021
|39.746
|50.894
|90.640
|30.04.2021
|40.936
|46.915
|87.851
|28.05.2021
|43.884
|48.721
|92.605
|25.06.2021
|40.918
|59.240
|100.158
|30.07.2021
|41.592
|64.128
|105.721
|27.08.2021
|40.308
|77.956
|118.265
|24.09.2021
|39.205
|82.840
|122.044
|28.10.2021
|39.679
|84.105
|123.463
|26.11.2021
|39.122
|87.024
|126.146
|31.12.2021
|38.489
|72.564
|111.052
|28.01.2022
|38.577
|71.636
|110.214
|25.02.2022
|42.944
|70.200
|???????113.144
|25.03.2022
|42.399
|65.638
|108.037
|01.04.2022
|42.104
|66.857
|108.961
|08.04.2022
|42.195
|67.718
|109.913
|15.04.2022
|43.260
|69.037
|112.297