Haberler

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 19 Aralık ile biten haftada toplam rezervlerinin 1 milyar 507 milyon dolar artarak 192 milyar 312 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Brüt döviz rezervleri 79 milyar 410 milyon dolara, altın rezervleri ise 112 milyar 903 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası toplam rezervleri 19 Aralık ile biten haftada 1 milyar 507 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 19 Aralık ile biten haftada 1 milyar 507 milyon dolar artarak 192 milyar 312 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 759 milyon dolar artarak 78 milyar 651 milyon dolardan 79 milyar 410 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 19 Aralık haftasında 750 milyon dolar artarak 112 milyar 153 milyon dolardan 112 milyar 903 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sadettin Saran, kulüp binasına geldi

İlk görüntü geldi: Saran önce güldü sonra kendini tutamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
Japonya 1 milyondan fazla kalifiye yabancı işçi alacak

Ülkede plan hazır! 1 milyondan fazla yabancı işçi alınacak
Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor

Öğretmenlerin ardından sıra bir başka meslek grubunda
Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Yüzlerce kişi akın etti

Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Verdiği tarih tutmayınca da...
Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü

Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü
Sadettin Saran'ın serbest kalmasının ardından Fenerbahçe'de yeni gelişme

Saran'ın serbest kalmasının ardından Fenerbahçe'de yeni gelişme