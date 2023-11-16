Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları Ekim ayında arttı

Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları, Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,3 artarak 126,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılı Ekim ayı Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri'ni açıkladı. Buna göre, resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 3,3 artarak 126,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 0,5 artarak 74,5 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 9 artarak 44,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 0,5 artarak yaklaşık 48,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın yaklaşık 40,1 milyar dolar anapara, 8,4 milyar dolar faizden oluşmaktadır. Ayrıca, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu swap işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 81,4 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 20,8 milyar dolar bir ay vadeli oldu.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşmaktadır. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 0,3 artarak 48,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. - İSTANBUL