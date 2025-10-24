Haberler

Merkez Bankası'ndan Reeskont Kredilerine Limit Artışı

Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 1 Kasım 2025 tarihinden itibaren ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin günlük limitini 4 milyar liradan 4,5 milyar liraya yükseltti.

Bankadan edinilen bilgiye göre, reeskont kredisi günlük limitleri piyasa gelişmeleri, reel sektör talepleri ve kullanımların seyri dikkate alınarak belirli aralıklarla güncelleniyor.

Bu kapsamda yapılan son değerlendirme doğrultusunda söz konusu 4,5 milyar liralık günlük kullanım limitleri kasım ayının ilk haftasından itibaren uygulanacak.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
