Merkez Bankası'ndan Faiz İndirimi: Konut Talebinde Artış Bekleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılının ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirime gitmesiyle mali genişlemenin adımını attı. Bu durum, piyasa faktörlerinin finansmana erişimini kolaylaştırarak konut talebini arttırmayı ve inşaat sektöründe canlanmayı hedefliyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kerem Börü, faiz indiriminin konut talebini artırarak inşaat sektöründe yeni projelerin hayata geçmesine katkı sağlayabileceğini belirtti.

Özellikle faiz oranlarının düşmesiyle konut satışlarının artması beklenirken arz tarafında da yeni yatırımların teşvik edilmesi öngörülüyor. İnşaat sektörünün canlanmasıyla konut üretiminin hızlanması, piyasada dengeli bir fiyat oluşumuna katkıda bulunabilir.

Konut kredilerinde düşük faiz kampanyaları

Faiz indiriminin en çok bireysel yatırımcıları ve ilk kez ev sahibi olacakları etkilemesi bekleniyor. Bankalar tarafından sunulan "ilk kez ev sahibi olacaklara düşük faizli konut kredisi" kampanyaları, hane halkı için önemli bir avantaj sağlıyor. Yüksek kredi maliyetleri nedeniyle yatırım kararını erteleyen bireyler için düşük maliyetli krediye erişim, cazip bir fırsat oluşturuyor.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Programı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kerem Börü, faiz oranlarının düşmesiyle vatandaşların krediye erişiminin kolaylaşması konut alımını teşvik ederek piyasada canlılık oluştursa da konut almayı düşünen bireylerin fiyat hareketlerini dikkatle takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

İnşaat ve yan sektörlerde büyüme beklentisi

Faiz indiriminin etkisi yalnızca gayrimenkul piyasasıyla sınırlı kalmayıp ekonominin diğer alanlarına da yansıyabilir. Konut sektöründe beklenen hareketlilik, inşaat sektörünü canlandırarak istihdama ve ekonomik büyümeye katkı sağlayabilir.

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kerem Börü, faiz indiriminin sektörel büyümeyi destekleyici bir etki yapacağını belirtti. İnşaat sektöründeki canlanmanın, inşaat malzemeleri üreten firmalar için de yeni siparişler anlamına geldiğini ifade eden Börü, özellikle çimento, demir, cam ve diğer yapı malzemelerine olan talebin artmasının bu sektörlerin de 2025 yılına olan bakışını iyimser kıldığını söyledi.

Börü, konut sektöründeki hareketliliğin dolaylı olarak birçok sektöre etki edebileceğini vurgulayarak "İnşaat sektörü büyüdüğünde, yan sektörlerde de üretim artar. Bu durum istihdama doğrudan katkı sağlayarak ekonomiye geniş çapta bir hareketlilik kazandırabilir" dedi.

Fiyat hareketliliğine dikkat edilmeli

Uzmanlar, faiz indiriminin piyasa fiyatları üzerindeki etkisinin önümüzdeki aylarda daha belirgin hale gelmesini bekliyor. Yatırım yapmayı planlayan bireylerin, konut fiyatlarındaki değişimi dikkatle takip etmeleri ve alternatif yatırım araçlarını da değerlendirmeleri öneriliyor.

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kerem Börü, faiz indirimlerinin konut sektöründe uzun vadeli ve sürdürülebilir bir etki oluşturabilmesi için fiyatların erişilebilir seviyelerde tutulmasının kritik olduğunu ifade etti. Aksi takdirde, düşük faiz oranlarının konut fiyatlarını yukarı yönlü baskılayabileceğini belirten Börü, fiyat istikrarının sağlanmasının, sektörün sağlıklı bir şekilde büyümesi açısından önemli olduğunun altını çizdi.

Konut sektöründeki gelişmelerin önümüzdeki dönemde faiz oranları, arz-talep dengesi ve ekonomik şartlara bağlı olarak şekilleneceği belirtiliyor. Faiz indirimlerinin uzun vadeli etkilerinin, piyasanın genel dinamikleriyle değerlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor. - İSTANBUL