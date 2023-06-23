Merkez Bankası, kredi kartı azami faiz oranlarını yükseltti

Merkez Bankası, politika faizini artırma kararının ardından kredi kartları harcamalarına uygulanan azami faiz oranlarını da yükseltti. Karar ile yüzde 1,36 olan kredi kartı azami faiz oranı yüzde 1,91'e yükseltildi. Karar daha önce ilan edildiği tarihten de bir ay öne çekildi.

Merkez Bankası, politika faizini artırma kararının ardından kredi kartları harcamalarına uygulanan azami faiz oranlarını da yükseltti. Karar ile yüzde 1,36 olan kredi kartı azami faiz oranı yüzde 1,91'e yükseltildi. Karar daha önce ilan edildiği tarihten de bir ay öne çekildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB'nin, Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, her ayın sondan beşinci günü ilan edilen referans oran, bugünden itibaren, ilgili ayın beşinci iş gününden sonra Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı olması halinde, PPK toplantısının yapıldığı tarihteki güncel verilere göre hesaplanacak. Öte yandan, kredi kartı işlemlerindeki azami akdi ve gecikme faiz oranları, "referans oranı ilan edildiği gün" güncellenerek internet sitesinde ilan edilecek.

Kredi kartlarına uygulanacak azami faiz oranı her ay Merkez Bankası tarafından ilan edilen 'referans faiz oranına' 0,55 puan eklenerek belirleniyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Merkez Bankası tebliği ile referans faiz 0,88'den 1,36'ya yükseltildi. Buna göre yüzde 1,36'ya 0,55 puan eklenmesiyle temmuz ayından itibaren kredi kartına uygulanacak azami faiz oranı yüzde 1,91'e yükseltilmiş oldu.

ARTIŞ ORANI BİR AY ÖNE ÇEKİLDİ

Merkez Bankası temmuz ayı için geçerli olan referans faizini aslında daha önce 0,88 olarak ilan etmişti. Yani temmuz ayında kredi kartı azami faiz oranı yüzde 1,36 olarak devam edecekti.

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de değişiklik yapılarak, normalde ağustos ayında uygulanması gereken faiz artışı temmuza çekildi.

Tebliğin eski haline göre referans faiz oranı, bankaların mevduata uyguladığı ağırlıklı ortalama akım faiz oranı üzerinden hesaplanan oran ile politika faizinin yüzde 10 artırılmasıyla bulunacak orandan düşük olan dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu şekilde belirlenen oran ise her ayın sondan 5'inci iş günü olarak ilan ediliyor.

Yapılan değişiklikle Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı yapılması halinde, referans oranın toplantının yapıldığı tarihteki güncel veriler çerçevesinde ilan edilmesi hükme bağlandı.

Tebliğe eklenen geçici bir madde ile de referans oran 1-31 Temmuz 2023 tarihleri arasında yüzde 1,36 olarak belirlendi.

Buna göre kredi kartlarına temmuz ayında uygulanacak azami faiz oranı ise yüzde 1,36 olan referans faiz oranına 0,55 eklenmesiyle yüzde 1,91 olacak.